"التويجري": اليوم العالمي للتصحر يؤكد ضرورة الحفاظ على الأرض لتظل دائمًا مصدرًا للغذاء والكساء

قال أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار “الاتحاد من أجل الأرض .. الأرض إرثنا ومستقبلنا” يأتي تشديدًا على أهمية الأرض والمحافظة عليها كونها ثروة مهمة؛ وأنها هي التربة التي تنمو عليها محاصيلنا، وهي موطن للنباتات والحيوانات، وتشديد على مضاعفة الجهود للمحافظة عليها ووضع حد لأي تدهور وتصحر يؤثر على مواردها.
وشدد "التويجري" على أهمية مواجهة أي مهددات مضرة ليظل كوكبنا دائمًا مصدر غذاء وكساء لنا في ظل توقعات بزيادة الطلب على الغذاء بنسبة 70 % بحلول عام 2025م؛ في وقت يتوقع فيه المجلس الدولي للحبوب انخفاضًا بنسبة 2 % في إنتاج القمح العالمي من 804 ملايين طن في موسم 2022 / 2023 إلى 788 مليون طن في موسم 2023 / 2024؛ وتُقدر أجهزة الأمم المتحدة زيادة في تعداد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة عام 2025م.
وقال "التويجري" لـ "سبق" إن هذه التظاهرة العالمية تحتاج إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وبذل الجهود المضاعفة لمكافحة التصحر وتغيرات المناخ بهدف حماية الأرض وإعادة تأهيلها لنضمن استمرار إنتاجيتها للمحاصيل الغذائية وتظل دائمًا وأبدًا مصدر عطاء وخير لنا وللأجيال القادمة.
وشدد "التويجري" على ضرورة تكثيف جرعات التوعية بأهمية مكافحة التصحر من خلال وضع خطط مبنية على أسس علمية وفنية فاعلة للتصدي إلى التغيّرات المناخية والجفاف الذي بدأ يضرب مناطق عديدة في دول العالم؛ وإشراك الأجيال الحالية والمستقبلية في مواجهة أخطار الجفاف والتصحر؛ إضافة إلى تعبئة جميع شرائح المجتمع لدعم الإدارة المستدامة للأراضي والحفاظ عليها من أي أخطار؛ وتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ كونها هي المعاهدة الدولية الملزمة قانونًا بشأن إدارة الأراضي والجفاف.
وأشار "التويجري" إلى أننا نحتاج إلى العمل على استصلاح الأراضي، وإنشاء مشروعات لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها كمخزون مائي منعًا لمزيد من التصحر، والتوسع في الرقعة الزراعية، لانتشال الناس من الفقر وتعزيز القدرة على التكيّف.
واختتم "التويجري" قائلاً : فلنتحرك جميعًا لضمان عدم تأثر مواردنا الطبيعية الحيوية بأي مهددات لكوكبنا حتى تتمكن الأجيال القادمة من الوصول إليها وتعزيز الوعي العام بالقضايا المرتبطة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف؛ في الوقت ذاته نتطلع إلى تنفيذ عدة أنشطة ثقافية وتعليمية وإطلاق مبادرات للتشجير للتوعية بأهمية مكافحة التصحر والجفاف؛ وعرض الحلول الناجعة للتصدي إلى هذه الأخطار.