"التويجري": اليوم العالمي للتصحر يؤكد ضرورة الحفاظ على الأرض لتظل دائمًا مصدرًا للغذاء والكساء

قال أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار “الاتحاد من أجل الأرض .. الأرض إرثنا ومستقبلنا” يأتي تشديدًا على أهمية الأرض والمحافظة عليها كونها ثروة مهمة؛ وأنها هي التربة التي تنمو عليها محاصيلنا، وهي موطن للنباتات والحيوانات، وتشديد على مضاعفة الجهود للمحافظة عليها ووضع حد لأي تدهور وتصحر يؤثر على مواردها.