بطلة رفع الأثقال البارالمبية حسناء النجم لـ"سبق": أطلق العملاق بداخلك.. كلّ منا بطل ينتظر أن يبدأ
في ظهور لافت يعكس تمكين المرأة السعودية واهتمام القيادة بذوي الإعاقة، شاركت الربّاعة البارالمبية السعودية حسناء فضل النجم في المؤتمر والمعرض الدولي السادس لعلوم الرياضة والنشاط البدني، الذي نظّمته جامعة الملك سعود ممثّلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني في الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
وانطلقت فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر، تحت شعار «استضافة الأحداث الرياضية»، بمشاركة أكثر من 50 جهة وشركة رياضية محلية ودولية، وبحضور نخبة من الخبراء من السعودية والخارج.
فخر وإنجاز تاريخي
وفي تصريح خاص لـ"سبق"، عبّرت البطلة حسناء النجم – عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال – عن فخرها بتحقيق ذهبيتي الفردي والمجموع في وزن 73 كجم خلال بطولة كأس العالم البارالمبية 2024، مؤكدة أنّ إنجازها هو «ثمرة دعم القيادة واهتمام الوطن بذوي الإعاقة».
وأضافت: «نقدّم دورات تدريبية لإعداد مدربين محترفين، وأخرى للحكام، كما نعمل على تمكين قادة رياضيين وإداريين من ذوي الإعاقة أثبتوا كفاءتهم. تدريباتي تتم تحت إشراف المنتخب السعودي بقيادة مدربين محترفين ومتمكنين».
وختمت حديثها برسالة تحفيزية قالت فيها: «أطلق العملاق بداخلك.. فكلّ منا بطل يحتاج فقط أن يبدأ».
مواهب طبية رياضية في جامعة الملك سعود
من جهتها، أوضحت هدى الموسى، رئيسة النادي الرياضي لطالبات كلية الطب بجامعة الملك سعود، في حديثها لـ"سبق"، أن النادي يسعى لاكتشاف المواهب الرياضية بين الطالبات، وتعزيز جودة حياتهن من خلال دمج الرياضة في أنشطتهن اليومية.
وأشارت إلى أن منتخب كرة القدم لطالبات الكلية حقّق نتائج مميزة، ويُجري حاليًا الإعداد لإطلاق دوري كرة سلة قريبًا بهدف اكتشاف مواهب جديدة.
وبيّنت أن مشاركة النادي في المعرض مثّلت فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع جهات وشركات رياضية، إلى جانب التعريف بإنجازات النادي وأنشطته المختلفة.
ختام علمي دولي
واختُتم المؤتمر يوم الأربعاء بعد مناقشة عدد من الموضوعات العلمية المرتبطة بـ«استضافة الأحداث الرياضية»، بمشاركة خبراء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، إلى جانب مختصّين سعوديين وعرب وخليجيين، وممثلين عن هيئات رياضية محلية ودولية.