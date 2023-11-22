تزايُد تأثر المملكة بمنخفض جوي في طبقات الجو العالية واشتداد الأمطار في العديد من المناطق مساء الأربعاء ويوم الخميس

وفي التفاصيل: نهار الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في مختلف المناطق وباردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مع احتمالية لنشاط بعض السحب الممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة والقصيم وحائل وأجزاء من منطقة الرياض.