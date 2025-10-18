أمير جازان يزور الأديب إبراهيم مفتاح بالمستشفى ويطمئن على صحته

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، الأديب والشاعر إبراهيم مفتاح، الذي يرقد في مستشفى الحياة الوطني بجيزان إثر تعرضه لوعكة صحية، حيث اطمأن سموه على حالته الصحية.