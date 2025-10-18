أمير جازان يزور الأديب إبراهيم مفتاح بالمستشفى ويطمئن على صحته

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، الأديب والشاعر إبراهيم مفتاح، الذي يرقد في مستشفى الحياة الوطني بجيزان إثر تعرضه لوعكة صحية، حيث اطمأن سموه على حالته الصحية.
وأعرب سموه خلال الزيارة عن خالص دعواته بالشفاء العاجل، سائلاً الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، مؤكدًا حرص القيادة على متابعة الحالة الصحية للمواطنين، لا سيما الشخصيات الوطنية والثقافية.
من جهته، عبّر إبراهيم مفتاح عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة، التي تجسّد الاهتمام والرعاية التي يحظى بها أبناء الوطن في مختلف مناطقه.
رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي.