استمرت عامين.. "سعود الطبية" تُنهي معاناة ثلاثينية من ورم نادر بالتجويف البطني

أنهت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، معاناة ثلاثينية من ورم نادر كان يضغط على الأعضاء الداخلية للتجويف البطني لأكثر من عامين.
وأوضحت سعود الطبية أن الفريق الطبي للحالة بقيادة استشاري ورئيس وحدة جراحة أورام الجهاز العلوي والمناظير الدكتور عبدالعزيز الربيع، باشر الحالة بالفحص السريري وعمل الأشعة، وتَبَين على إثرها وجود ورم (Sarcoma) نادر يضغط على الأعضاء الداخلية للتجويف البطني، يصل وزنه إلى 9 كجم وبحجم ويصل إلى 45 سم كان يغطي كامل التجويف.
وأشارت إلى أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية تبعًا للتوصيات العالمية لكِبَر حجم الورم وإزالته، حتى تستعيد قدرتها على العيش بشكل طبيعي وتمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح بدون أي مضاعفات.
ونوّهت سعود الطبية بأن المريضة خرجت بعد عدة أيام، وهي بحالة صحية جيدة؛ لافتة إلى أنها تُعَد من الحالات المعقدة القليلة في المملكة.
يُذكر أن الفريق الطبي للحالة كان مكونًا من الاستشاري المشارك الدكتور طلال الكثيري، والأطباء المقيمين (الدكتور فرح التركي، والدكتور سلطان المالكي).