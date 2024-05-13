استمرت عامين.. "سعود الطبية" تُنهي معاناة ثلاثينية من ورم نادر بالتجويف البطني

وأوضحت سعود الطبية أن الفريق الطبي للحالة بقيادة استشاري ورئيس وحدة جراحة أورام الجهاز العلوي والمناظير الدكتور عبدالعزيز الربيع، باشر الحالة ‏‎بالفحص السريري وعمل الأشعة، وتَبَين على إثرها وجود ورم (Sarcoma) نادر يضغط على الأعضاء الداخلية للتجويف البطني، يصل وزنه إلى 9 كجم وبحجم ويصل إلى 45 سم كان يغطي كامل التجويف.