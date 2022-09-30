"الجهني": من مقاصد الإسلام الاعتصام بحبل الله والاجتماع والأُلفة ونبذ تصدع الصف

ووجه "الجهني" الأئمة والخطباء الحاضرين للقاء، بتوجيهات بين فيها أن ما يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويقوي جماعتهم هو الاعتصام بالوحي المبين واتباع سنة نبيهم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فهذه العقيدة الصحيحة هي أصل اعتصامنا وجل وحدتنا وسبب عزتنا هدانا الله بها من الضلالة وأنقذنا بها من النار وأعزنا بها بعد ذلة وكثرنا بها بعد قلة ما كان بها المسلمون يعرفون بعدها دليلاً ولا للقوة سبيلاً ولا للنهضة طريقاً كما بين الله أن التنازع سبب الفشل والاختلاف قرين الضعف وعلامة الضياع.