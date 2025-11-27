"يلو" تطلق عرض الاشتراك الشهري مع مزايا تنافسية مميّزة

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" إطلاق عرض الاشتراك الشهري المبتكر، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء، ويوفّر حلولاً مرنة وميزات تنافسية تعزّز من تجربتهم وتمنحهم حرية التحكم في خياراتهم.
ويتميّز عرض "يلو" للاشتراك الشهري بعدد من المزايا التي تبسّط تجربة التأجير وتثريها؛ إذ يتيح فترات اشتراك مرنة تبدأ من شهر إلى سنة، بما يوفّر خيارات متعددة تناسب الاستخدام القصير أو الطويل وفق احتياجات العملاء.
ويأتي العرض برسوم تنافسية تُحدَّد حسب فئة السيارة المختارة، عبر باقات متنوعة تضمن الحصول على أفضل الأسعار دون التأثير على مستوى الخدمة أو جودة المركبات. كما يشمل العرض تغطية كاملة للصيانة طوال فترة التأجير، ما يعفي العملاء من متابعة الصيانة الدورية، إضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق المتاحة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، وتوفير تأمين شامل يغطي المخاطر المحتملة، بما فيها الحوادث والأضرار غير المتوقعة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميد: "يسعدنا في (يلو) أن نقدّم اليوم نموذجاً متطوراً لخدمات التأجير الشهري يقوم على مبادئ المرونة والشفافية والاعتمادية. لقد استمعنا جيداً لاحتياجات عملائنا، وحرصنا على تطوير باقة متكاملة تلبي توقعاتهم، استناداً إلى استراتيجيتنا التي تقوم على أن كل عميل يستحق حلاً يتناسب مع احتياجاته اليومية والمتغيرة. ولهذا صمّمنا هذا العرض ليكون مرناً وقابلاً للتخصيص، ومدعوماً بخدماتنا النوعية التي جعلت من (يلو) اسماً يحظى بثقة الأفراد والمؤسسات في المملكة".
ورحّب الحميد بالجميع لاكتشاف هذه التجربة المميزة التي تجمع بين الراحة والمرونة والدعم الشامل.
وتُعد "يلو" علامة رائدة في مجال تأجير السيارات وخدمات النقل، حيث تمتلك خبرة تتجاوز ربع قرن في تقديم حلول موثوقة تجمع بين الجودة والابتكار والكفاءة. وتواصل الشركة الاستثمار في التقنيات الذكية وتوسيع شبكة خدماتها لتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان. وتغطي فروع "يلو" —التي تتجاوز 100 فرع— مدناً ومطارات مختلفة في أنحاء المملكة، إضافة إلى تواجدها في كل من الإمارات ومصر وسلطنة عُمان والمغرب وسويسرا.
