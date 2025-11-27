"يلو" تطلق عرض الاشتراك الشهري مع مزايا تنافسية مميّزة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميد: "يسعدنا في (يلو) أن نقدّم اليوم نموذجاً متطوراً لخدمات التأجير الشهري يقوم على مبادئ المرونة والشفافية والاعتمادية. لقد استمعنا جيداً لاحتياجات عملائنا، وحرصنا على تطوير باقة متكاملة تلبي توقعاتهم، استناداً إلى استراتيجيتنا التي تقوم على أن كل عميل يستحق حلاً يتناسب مع احتياجاته اليومية والمتغيرة. ولهذا صمّمنا هذا العرض ليكون مرناً وقابلاً للتخصيص، ومدعوماً بخدماتنا النوعية التي جعلت من (يلو) اسماً يحظى بثقة الأفراد والمؤسسات في المملكة".