"الصناعة" تستقبل 52 طلبًا عبر "تعدين" للتقديم على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء بجدة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط التأهيل ومعاييره ومتطلباته تم عبر "منصة تعدين"؛ مبينًا أن الهدف من إعلان طرح هذه الفرص الاستثمارية يتمثل في تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.