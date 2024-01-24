"ميدغلف" تختتم 2023 بجائزتَيْن من International Finance Awards

اختتمت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" العام الماضي 2023م بإنجاز كبير؛ فقد حصدت الشركة عددًا من الجوائز، منها جائزتان من International Finance Awards، الأولى عن فئة أفضل بيئة عمل في مجال التأمين، وتُمنح لشركات التأمين التي تتمتع ببيئة عمل محفزة، تتميز بالتعاون والشفافية والتواصل الفعال، وتوفر مزايا وظيفية جاذبة.