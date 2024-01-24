"ميدغلف" تختتم 2023 بجائزتَيْن من International Finance Awards

اختتمت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" العام الماضي 2023م بإنجاز كبير؛ فقد حصدت الشركة عددًا من الجوائز، منها جائزتان من International Finance Awards، الأولى عن فئة أفضل بيئة عمل في مجال التأمين، وتُمنح لشركات التأمين التي تتمتع ببيئة عمل محفزة، تتميز بالتعاون والشفافية والتواصل الفعال، وتوفر مزايا وظيفية جاذبة.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لعناية ميدغلف بتطوير الكوادر البشرية، واستقطاب المواهب السعودية الفذة، والمحافظة عليها.
كما حصلت الشركة على جائزة ثانية عن فئة أسرع شركة تأمين نموًّا في التوافق مع الشريعة الإسلامية، وتُمنح للشركات والمنظمات التي تشجع على الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات التأمينية.
الجدير بالذكر أن "ميدغلف" تُعد من شركات التأمين السعودية الرائدة على مستوى المنطقة في تقديم منتجات تأمينية مبتكرة، تلبي احتياجات العملاء، ومتوافقة مع الضوابط الشرعية في جميع خدماتها ومنتجاتها واستثماراتها وأعمالها المالية والإدارية، التي تشرف عليها دار المراجعة، وتساعد على تحقيق الممارسات المثلى في الامتثال الشرعي.
ونيابة عن الشركة صرَّح الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة بميدغلف، الأستاذ/ عمر بن علي العماري، بسعادة الشركة بهذا الإنجاز الذي يعكس عزم الشركة على التميز على الصعيدَيْن الإقليمي والعالمي، مثمنًا الجهود العظيمة التي يبذلها منسوبو ميدغلف لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للشركة.