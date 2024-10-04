وزير الطاقة يشارك في اجتماعات قمة العشرين بالبرازيل.. السعودية تواصل ريادتها في التحول إلى الطاقة النظيفة

شارك وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجالات الطاقة، والاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري التاسع لمبادرة مهمة الابتكار، التي انعقدت اجتماعاتها في مدينة فوز دو إيغواسو في البرازيل يومَي الثالث والرابع من أكتوبر الجاري.