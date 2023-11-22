أبرزها "كوندي ناست" المجلة الأمريكية الرائدة.. المنصات الإعلامية الدولية تتفاعل مع أهم الوجهات السياحية بالمملكة

وسلطت المجلة الأضواء على حجم وقيمة ومقومات مشروع البحر الأحمر، فمن بين 90 جزيرة تم تطوير 22، وتخصيص 9 محميات طبيعية، فيما يستهدف المشروع الحفاظ على البيئة بنسبة "30%"، عبر الحفاظ على الشعب المرجانية وأشجار المانجروف ومنظومة البيئة البحرية، بجانب خطط الاستدامة الشاملة التي تشمل عددًا من المبادرات؛ مثل: الهياكل المعمارية القابلة للتكيف، والتصاميم المبتكرة للموقع العام، والأنظمة الفعالة لإدارة النفايات، والتركيز على استخدام المواد المحلية، بالإضافة إلى إبراز أهم مشاريع المنتجعات السياحية الفاخرة، التي سيتم إطلاقها قريبًا؛ وهي: Six Senses Southern Dunes، Nujuma Ritz Carlton ، The St. Regis Red Sea Resort.