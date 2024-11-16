بفعاليات متنوعة تلبي كل الأذواق.. تدشين مهرجان "ينبع هوانا 2024" بمنطقة الواجهة البحرية

يُذكر أن مهرجان "ينبع هوانا 2024" يتضمن العديد من المناطق والفعاليات؛ من أهمها: مدينة الألعاب المضيئة، ومجسمات الخيول والجمال، وبوليفادر التسوق، وتحديات الضوء والليزر، وألعاب الواقع الافتراضي، وتحديات ألعاب الرماية والسهام، والألعاب الهوائية، وتحديات السيارات الكهربائية، وحديقة الطيور، ومسرح الطفل، والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى منافذ بيع الهدايا المتميزة.