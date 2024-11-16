بفعاليات متنوعة تلبي كل الأذواق.. تدشين مهرجان "ينبع هوانا 2024" بمنطقة الواجهة البحرية

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، فعاليات مهرجان "ينبع هوانا 2024" بمنطقة الواجهة البحرية على أجمل إطلالة للبحر الأحمر، والذي يستمر على مدى 60 يومًا.
واطلع "الجهني"، خلال الجولة، على أركان ومحتويات الفعالية، وما تقدّمه للزوار من تجربة ترفيهية وتسويقية مميزة في العديد من الفعاليات المدهشة ومحطات الألعاب الكهربائية، وكذلك تجارب التحديات الشبابية الجاذبة.
ويوفر المهرجان فرصة للاستمتاع بخدمات أفضل المقاهي والمطاعم المتنوعة ومنافذ بيع الهدايا التي ترتقي لأذواق جميع أفراد الأسرة من سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية.
يُذكر أن مهرجان "ينبع هوانا 2024" يتضمن العديد من المناطق والفعاليات؛ من أهمها: مدينة الألعاب المضيئة، ومجسمات الخيول والجمال، وبوليفادر التسوق، وتحديات الضوء والليزر، وألعاب الواقع الافتراضي، وتحديات ألعاب الرماية والسهام، والألعاب الهوائية، وتحديات السيارات الكهربائية، وحديقة الطيور، ومسرح الطفل، والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى منافذ بيع الهدايا المتميزة.