"الصحة " تُطلق المنصة الوطنية الافتراضية لمعالجة أمراض القلب الهيكلية

وأوضحت الوزارة أنه يُشرف على المنصة نخبة من الأطباء المختصين في تخصصات دقيقة في أمراض القلب، بحيث يجتمعون لمناقشة الحالات التي تستدعي استبدال الصمام الأورطي، التي تُعرض عليهم من الجهات الصحية المرتبطة بها، إضافةً إلى كونها تتيح إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين المختصين في مجال أمراض اعتلال القلب من داخل المملكة وخارجها.