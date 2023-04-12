"الموارد البشرية" تُصدِر البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وتأتي مبادرة البطاقة الرقمية ضمن العديد من المبادرات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج تطوير المنظومة الرقمية لقطاع التنمية الاجتماعية، والذي يعمل على تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة، بما يسهّل الوصول إليها، ويعزز مستوى الذكاء الرقمي.