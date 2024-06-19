ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج يصلون إلى المدينة المنورة

وأعدت الوزارة برنامجًا ثقافيًا للضيوف خلال زيارتهم للمدينة المنورة، من بينها زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومسجد قباء والصلاة فيه، وزيارة أبرز المعالم التاريخية فيها كجبل أحد، إلى جانب زيارة المتاحف الأثرية.