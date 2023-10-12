"التخصصي" يُنظم المؤتمر السنوي للأبحاث السريرية

ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل، تناقش موضوعات مختلفة تتصل بتطوير بيئة الأبحاث السريرية في المملكة والعالم، من بينها فهم النظام البيئي للتجارب السريرية في "التخصصي" والمملكة، والربط بين البحث والممارسة الطبية. كما سيتطرق المؤتمر إلى مجالات علمية ذات علاقة وثيقة بالأبحاث السريرية، كالبحث في مجال علم الجينوم ، وتطورات العلاج الجيني والعلاج الخلوي وعلوم الخلايا الجذعية، والطب التجديدي، العلاج المناعي. و يناقش المؤتمر اقتصاديات الأبحاث السريرية و تأثيرها على الناتج المحلي الأجمالي.