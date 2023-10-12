"التخصصي" يُنظم المؤتمر السنوي للأبحاث السريرية

يُنظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المؤتمر السنوي للأبحاث السريرية في 22 أكتوبر الجاري، ولمدة يومين، بمدينة الرياض، تحت شعار الأبحاث السريرية: التناغم بين المؤسسات والقطاعات المعنية بالبحث العلمي لتعزيز البنية التحتية للأبحاث السريرية، وذلك بهدف تقديم خارطة طريق استراتيجية تتوافق مع التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية.
ويسعى المؤتمر الى إنشاء أرضية مشتركة بين العديد من الجهات المعنية والهيئات التنظيمية، ومجتمع الأبحاث الطبية، والباحثين والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية وغيرها من الصناعات ذات الصلة محليا وعالميا لتعزيز البُنية التحتية ومواءمة المنظومة الوطنية لإجراء الأبحاث السريرية ضمن نهج يضع المريض على رأس أولوياته.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء في مجال البحث العلمي من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واستراليا، ومن ضمنها مركز ديوك البحثي، والمدير التنفيذي لمبادرة التحول للأبحاث السريرية بالولايات المتحدة الامريكيه والمراكز العلمية التابعة لهارڤرد، ومستشفى ماسيشيوتس الطبي، بالإضافة إلى رواد الأبحاث في المملكة. ومحلياً، تشارك هيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمعهد السعودي لأبحاث الصحة في المؤتمر كشركاء علميين.
ودعا رئيس المؤتمر ومدير مبادرة تحول التجارب السريرية الدكتور عبدالرزاق الجزائري الممارسين الصحيين في جميع الاختصاصات والباحثين وشركات الأبحاث إلى حضور المؤتمر والاستفادة من الفعاليات النوعية التي يتضمنها.
ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل، تناقش موضوعات مختلفة تتصل بتطوير بيئة الأبحاث السريرية في المملكة والعالم، من بينها فهم النظام البيئي للتجارب السريرية في "التخصصي" والمملكة، والربط بين البحث والممارسة الطبية. كما سيتطرق المؤتمر إلى مجالات علمية ذات علاقة وثيقة بالأبحاث السريرية، كالبحث في مجال علم الجينوم ، وتطورات العلاج الجيني والعلاج الخلوي وعلوم الخلايا الجذعية، والطب التجديدي، العلاج المناعي. و يناقش المؤتمر اقتصاديات الأبحاث السريرية و تأثيرها على الناتج المحلي الأجمالي.
وتستعرض ورش العمل الاتجاهات الحديثة في التحليلات الإحصائية للبحوث السريرية، واستراتيجيات تصميم وتنفيذ الأبحاث السريرية، مما يمثل فرصة لجميع الأطباء والباحثين والممارسين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز الفهم والممارسة، وتبادل الخبرات والمعارف حول أحدث التطورات في المجال.
ويأتي المؤتمر في إطار جهود قطاع مبادرة تحول للأبحاث السريرية Clinical Trials Transformation) Initiative Division)، لتطوير مجال اللأبحاث السريرية والتي تأسست في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أواخر عام 2021، انطلاقاً من رؤيته كرائد في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، حيث تطمح المبادرة إلى تقديم "التخصصي" كمركز دولي يشارك في الأبحاث السريرية والابتكار.