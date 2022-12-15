طرح مشروع "مسودة تعديل مادة من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل لمرئيات العموم"

وبيّن "المركزي السعودي" أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل" خلال (15) يومًا، علمًا بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة، كما يمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/TheImplementingRegulationOfTheFinanceCompanies/Pages/default.aspx.