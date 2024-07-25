"أدير العقارية" توفر فرصة ذهبية للاستثمار في قلب أبها بطرحها "روابي عسير" للبيع في مزاد علني

أعلنت شركة "أدير العقارية"، الرائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، عن طرح "روابي عسير" للبيع بالمزاد العلني، وذلك يوم الأربعاء الموافق السابع من أغسطس 2024م، في قاعة قصر جولدن بالاس بمدينة خميس مشيط عند تمام الساعة 4.00 عصرًا.
تمتد "روابي عسير" على مساحة شاسعة تتجاوز 679 ألف متر مربع، وتضم 59 قطعة أرض متنوعة الاستخدامات بين السكني والتجاري والزراعي، منها قطع أراضي خام وأخرى مطورة جاهزة للبناء الفوري.
يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي المتميز في أبرز أحياء مدينتي أبها وخميس مشيط (حي حجلاء وحي سلطانة)، ويتميز بقربه من طريق الملك فهد الحيوي الذي يربط بين مدينتي أبها وخميس مشيط، ويوفر سهولة الوصول إلى جميع المرافق والخدمات الحيوية في المدينتين.
من جانبه قال سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، يسعدنا أن نطرح مشروع "روابي عسير" للبيع بالمزاد العلني، والذي يمثل فرصة استثمارية فريدة من نوعها في منطقة عسير. يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وتنوع قطع الأراضي التي يوفرها، مما يجعله وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في القطاع العقاري".
وأضاف الحربي: "ندعو جميع المستثمرين المهتمين إلى المشاركة في المزاد العلني، واغتنام هذه الفرصة للاستثمار في مشروع "روابي عسير" الذي يجمع بين روعة الطبيعة والاستثمار العقاري الناجح".
ويأتي طرح "روابي عسير" في وقت تشهد فيه مدينة أبها نمواً متسارعاً في القطاع العقاري، مدفوعاً بالطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، ومشاريع التطوير الكبرى التي تشهدها المدينة، مما يجعل الاستثمار في "روابي عسير" فرصة واعدة لتحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.