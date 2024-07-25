"أدير العقارية" توفر فرصة ذهبية للاستثمار في قلب أبها بطرحها "روابي عسير" للبيع في مزاد علني

أعلنت شركة "أدير العقارية"، الرائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، عن طرح "روابي عسير" للبيع بالمزاد العلني، وذلك يوم الأربعاء الموافق السابع من أغسطس 2024م، في قاعة قصر جولدن بالاس بمدينة خميس مشيط عند تمام الساعة 4.00 عصرًا.