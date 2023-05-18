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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية 32
نائب أمير مكة وأبو الغيط كانا في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
وصل إلى جدة، اليوم، الدكتور رشاد محمد علي العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني؛ للمشاركة في القمة العربية 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.