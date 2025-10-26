أمير الشرقية يُدشّن معرض "وظائف 2025" ويؤكد دعم القيادة لتمكين الكفاءات الوطنية

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، بحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، فعاليات معرض "وظائف 2025م" في نسخته الحادية عشرة، الذي تنظمه غرفة الشرقية في معارض شركة الظهران إكسبو، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التوظيف والتدريب والتأهيل.