مراحل النضج والخصائص.. تعرف على الفرق بين التمر والرطب في الشكل والمكونات والفوائد

التمور بأنواعها المختلفة تعد من العناصر الرئيسة التي تتصدّر المائدة الرمضانية نظراً لقيمته الغذائية، ولارتباط المائدة الرمضانية بوجود التمر فيها اقتداءً بالسنة النبوية فقد كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيراتٌ، فإِنْ لمْ تَكُنْ تُميرْاتٌ حَسَا حَسَواتٍ مِنْ ماء.