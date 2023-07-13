محليات
3 مراحل في 3 أشهر.. "سبق" تكشف تفاصيل تشغيل الإسعاف الطائر في تبوك
التشغيل الفعلي المستمر سيتضمن القيام بـ30 ساعة طيران شهرياً
كشفت "سبق" تفاصيل مراحل تشغيل الإسعاف الطائر التابع للهلال الأحمر بمنطقة تبوك، حيث يمرّ التشغيل بثلاث مراحل تستغرق ثلاثة أشهر.
وتم تخصيص الشهر الأول لمرحلة المسح لمعرفة الطرق والمواقع، بينما تتمثل المرحلة الثانية، في المشاركة في تنفيذ الفرضيات لخطط الإخلاء، وكذلك وضع الخطط المناسبة لهذه العمليات.
وتركز المرحلة الثالثة على مشاركة الإسعاف الطائر، في التحويل بين المستشفيات من المحافظات وإلى مدينة تبوك، إلى ما قبل 200 كلم تقريباً.
وبعد اكتمال المراحل الثلاث خلال الأشهر الثلاثة القادمة، سيبدأ التشغيل الفعلي المستمر، حيث تعمل خدمة الإسعاف الطائر بمعدل 30 ساعة طيران شهرياً.