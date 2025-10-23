غار حراء.. تجربة روحية وثقافية تأسر زوار مكة

وتمنح الرحلة الزائر مشهدًا بانوراميًا مذهلًا لمعالم مكة المكرمة من قمة الجبل، حيث يقع الغار الذي شهد نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما يضفي على التجربة بعدًا روحيًا عميقًا يستحضر عظمة الرسالة وبداياتها.