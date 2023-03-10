من بينها السعودية.. 9 دول فقط تتبنى سياسات تقليل تناول ملح الطعام

دعت منظمة الصحة العالمية، الدول حول العالم، إلى اتخاذ اتباع خطوات الدول التسع، من بينها السعودية؛ للتقليل من استخدام الملح في الاطعمة، وذلك نظراً لخطورته الشديدة على الصحة.