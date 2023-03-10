من بينها السعودية.. 9 دول فقط تتبنى سياسات تقليل تناول ملح الطعام

دعت منظمة الصحة العالمية، الدول حول العالم، إلى اتخاذ اتباع خطوات الدول التسع، من بينها السعودية؛ للتقليل من استخدام الملح في الاطعمة، وذلك نظراً لخطورته الشديدة على الصحة.
ووفقاً لتقرير المنظمة الدولية، فإن تسع دول في العالم فقط لديها حزمة شاملة من السياسات الموصى بها لتقليل استهلاك الصوديوم، وهي: المملكة العربية السعودية والبرازيل وتشيلي وجمهورية التشيك وليتوانيا وماليزيا والمكسيك وإسبانيا وأوروغواي، بينما لا تقوم الدول الأخرى بأيّ مجهوداتٍ في هذا الجانب.
ويتمثل المصدر الرئيس للصوديوم في ملح المائدة (كلوريد الصوديوم)، لكنه يوجد أيضاً في توابل أخرى.
ويتسبّب الإفراط فيه في حدوث أمراض خطيرة، مثل "القلب والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة".
ويشير التقرير إلى أن على الدول اتخاذ خطوات مماثلة للدول التي عملت على سياسة التقليل من تناول أو وجود الصوديوم أو الملح في مختلف منتجات الأغذية.
وشدّد على أن ذلك يجب أن يكون هناك هدفٌ عالمي من أجل خفض تناوله بنسبة ٣٠% بحلول عام ٢٠٢٥.