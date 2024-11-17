مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يفتتح عيادة متخصصة في "جراحة اليد"

استمراراً لجهوده في توفير رعاية صحية تخصصية، أعلن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر إطلاق عيادة "جراحة اليد" المتخصصة في التدخل الجراحي لعلاج الإصابات المؤقتة أو الدائمة، والعيوب الخلقية في الأطراف العلوية من الجسم، بدءاً من الكتف ووصولاً إلى أطراف أصابع اليدين، التي تعد من أجزاء الجسم الحيوية، وتساعد الإنسان على تلبية الكثير من احتياجاته الأساسية.
و ذكر د. علي السفلان استشاري جراحة التجميل والترميم واليد، الذي قال أن جراحة اليد من التخصصات الجراحية التي برزت مع تطور الجراحة المجهرية، التي مكنت الأطباء من إعادة زراعة أو نقل الأنسجة أو أجزاء كاملة من الأطراف، مضيفاً أن العيادة تقدم الكثير من الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، كجراحات الكتف والمرفق وأعصاب اليد، حيث تقوم بإصلاح الكسور والخلع، وإصابات الأوتار والأربطة والإصابات المؤلمة الأخرى، الناجمة عن مختلف أنواع الحوادث كتلك المتعلقة بالرياضة وأماكن العمل وغيرها، وإعادة تشكيل تشوهات اليد الخلقية، و تشوه الأصابع والمعصم بعد الإصابات، واستبدال المفاصل والعلاج الجراحي للأيدي في حالات الروماتويد، وعلاج المفاصل المصابة بعدم الاستقرار، وإزالة الأورام حميدة كانت أو خبيثة، وكذلك الخراجات ونحوها من كتل الأنسجة الرخوة، وما سواها من الخدمات التي تُقدم على يد كفاءات طبية من استشاريي جراحة العظام والجراحة التجميلية، الذين يتميزون بالتأهيل العالي والخبرة العملية النوعية، في تشخيص وعلاج كافة مشاكل الأطراف العلوية من الكتف إلى أطراف الأصابع، وإعادة تأهيل هذه الحالات، بهدف استعادة وظيفة اليد، وتخفيف آلامها، واسترجاع مظهرها الجمالي، وتحسين نوعية حياة المراجعين بشكل عام.
وأضاف د. السفلان أن المستشفى تتوفر فيه أحدث الأجهزة ومعينات الجراحة المجهرية، لإعادة توصيل الأصابع المقطوعة، وإصلاح الأوعية الدموية ومعاودة توصيل الأعصاب، إضافة إلى وجود قسم أشعة متقدمة، لتشخيص كافة الإصابات بدقة متناهية، وكذلك تسند العيادة وحدة علاج طبيعي تمتاز بالجودة العالية المقدمة على يد طاقم من أفضل المتخصصين، فى التقييم الحركي والتأهيل الوظيفي، وتساعد الحالات التي تحتاج إلى التأهيل وفق أعلى المعايير.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعد إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها على مستوى العالم، وتوظيفه لأحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية، الأمر الذي أهل المستشفى للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS- Stage7، واعتماد الاتحاد السعودي للطب الرياضي لإجراء "الفحص الطبي لما قبل المنافسات الرياضية" للرياضيين