مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يفتتح عيادة متخصصة في "جراحة اليد"

و ذكر د. علي السفلان استشاري جراحة التجميل والترميم واليد، الذي قال أن جراحة اليد من التخصصات الجراحية التي برزت مع تطور الجراحة المجهرية، التي مكنت الأطباء من إعادة زراعة أو نقل الأنسجة أو أجزاء كاملة من الأطراف، مضيفاً أن العيادة تقدم الكثير من الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، كجراحات الكتف والمرفق وأعصاب اليد، حيث تقوم بإصلاح الكسور والخلع، وإصابات الأوتار والأربطة والإصابات المؤلمة الأخرى، الناجمة عن مختلف أنواع الحوادث كتلك المتعلقة بالرياضة وأماكن العمل وغيرها، وإعادة تشكيل تشوهات اليد الخلقية، و تشوه الأصابع والمعصم بعد الإصابات، واستبدال المفاصل والعلاج الجراحي للأيدي في حالات الروماتويد، وعلاج المفاصل المصابة بعدم الاستقرار، وإزالة الأورام حميدة كانت أو خبيثة، وكذلك الخراجات ونحوها من كتل الأنسجة الرخوة، وما سواها من الخدمات التي تُقدم على يد كفاءات طبية من استشاريي جراحة العظام والجراحة التجميلية، الذين يتميزون بالتأهيل العالي والخبرة العملية النوعية، في تشخيص وعلاج كافة مشاكل الأطراف العلوية من الكتف إلى أطراف الأصابع، وإعادة تأهيل هذه الحالات، بهدف استعادة وظيفة اليد، وتخفيف آلامها، واسترجاع مظهرها الجمالي، وتحسين نوعية حياة المراجعين بشكل عام.