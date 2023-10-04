"الإذاعة والتلفزيون" تطلق برنامجَ "شاعر الراية" الثاني من مسرح جامعة الإمام

أطلقت هيئةُ الإذاعة والتلفزيون برنامجَ "شاعر الراية" بنسخته الثانية، بعد ترقب كبير من الأوساط الشعرية والساحة الإعلامية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة بدر بن عبد المحسن الحضارية.
كما احتضن مسرحُ جامعة الإمام محمد بن سعود في الحلقة الأولى للبرنامج، 6 شعراء؛ من المملكة العربية السعودية: عايض بن عائشة، عبد الله الروقي، مسهوج الشمري، فهد قطنان، ومن دولة الكويت: خالد بن طفلان، ومن دولة الإمارات: المتسابق علي المري.
وحظيت الحلقة الأولى من البرنامج برعاية الشخصية الرمزية مهندس الكلمة الشاعر والأمير بدر بن عبد المحسن، الذي رسم بالقصيد لوحات وطنية وإبداعية، وحضور الأمير سعد آل سعود، ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور أحمد بن سالم العامري، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي. كما تفرّدت الحلقة بمشاركة نجم شاعر الراية للموسم الأول وبطلها الشاعر الكويتي "مزيد الوسمي"؛ حيث شارك بأبيات وجّهها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
كما تضمّنت الحلقةُ الإعلانَ عن أسماء الـ30 شاعرًا من فرسان الراية المشاركين في المسابقة بموسمها الثاني، كما تم الكشف أيضًا عن آلية البرنامج ومراحله، إضافة إلى التعرف على إعادة التعريف بمسابقة المشهد، مع عرض مشهد الحلقة الذي كان للمجندة السعودية التي شاركت في إجلاء الرعايا السعوديين والأجانب إبّان التوترات الأمنية التي شهدتها جمهورية السودان في وقت سابق؛ حيث بلغ عدد المشاركين فيها ما يزيد على "1200" مشترك في خلال ساعة ونصف أثناء عرض الحلقة.
وتألّق نجوم البرنامج في تقديمه من خلال الإعلاميين: سعيد بن مانع، والمتألّقة نهى نبيل، والإعلامي الشاب سلطان الهميلي، وشهدت الحلقةُ ظهورًا أوليًّا مميزًا لعضو لجنة التحكيم المنضمّ حديثًا في هذه النسخة "د. سعيد السريحي"، وكلٍّ من: ناصر السبيعي، وخالد المريخي، ونايف صقر؛ حيث أشهروا أسهم النقد والمناقشة والتقييم للمتسابقين.
كما خطف المتسابق "مسهوج الدوح الشمري" بطاقة التأهل من قبل لجنة التحكيم للمرحلة القادمة في أولى أمسيات شاعر الراية، وتحفظت اللجنة على إعطاء كارت الراية لأحد المتسابقين الخمسة المتبقين؛ ليتم دخولهم في تصويت الجمهور الذي يستمرّ حتى الحلقة الثانية.