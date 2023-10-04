"الإذاعة والتلفزيون" تطلق برنامجَ "شاعر الراية" الثاني من مسرح جامعة الإمام

كما تضمّنت الحلقةُ الإعلانَ عن أسماء الـ30 شاعرًا من فرسان الراية المشاركين في المسابقة بموسمها الثاني، كما تم الكشف أيضًا عن آلية البرنامج ومراحله، إضافة إلى التعرف على إعادة التعريف بمسابقة المشهد، مع عرض مشهد الحلقة الذي كان للمجندة السعودية التي شاركت في إجلاء الرعايا السعوديين والأجانب إبّان التوترات الأمنية التي شهدتها جمهورية السودان في وقت سابق؛ حيث بلغ عدد المشاركين فيها ما يزيد على "1200" مشترك في خلال ساعة ونصف أثناء عرض الحلقة.