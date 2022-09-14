"سدايا" والاتحاد الدولي للاتصالات يوقعان اتفاقية اليوم

وبهذه المناسبة، قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي: يوفر الذكاء الاصطناعي للحكومات القدرة على أن تكون أكثر فاعلية في تقديم الخدمات للمجتمعات والأفراد في الأماكن التي تكون في أمس الحاجة إليها. واسترشاداً برؤية 2030، يقدم تميز المملكة دروسًا قوية حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير من خلال تقديم خدمات أفضل وتعزيز الجيل القادم من شركات التكنولوجيا الناشئة.