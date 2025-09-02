مشاريع نوعية في الأفلاج تمنح الأسر المستحقة سكنًا كريمًا.. والجمعية تناشد بدعم عاجل لاستكمال البناء والترميم

منذ تأسيسها في 1 أغسطس 2023 وحصولها على الترخيص رقم 5341 من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تسير جمعية نوارة للترميم “إتمام” بخطى ثابتة نحو تحسين جودة الحياة والبيئة السكنية للأسر المستحقة، عبر تقديم حلول اقتصادية ملائمة تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
ترتكز الجمعية على رؤية واضحة: “نحو معيشة كريمة لحياة الأسر المستحقة”، ورسالة تسعى من خلالها إلى تحسين العيش والبيئة السكنية، وتمكين هذه الأسر بحلول عملية مستدامة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم الأساسية.
تنوعت خدمات الجمعية لتغطي خمسة مجالات رئيسية:
1. بناء وتملك المساكن للأسر المحتاجة.
2. الصيانة الخفيفة والمتوسطة لضمان استدامة المساكن.
3. الترميم والإضافات بما يتناسب مع حاجات الأسر.
4. تأمين الأثاث الثابت والمنقول.
5. توفير المساكن البديلة (المؤقتة) في الحالات الطارئة.
إلى جانب ذلك، تقدم الجمعية برامج تثقيفية مثل ورشة الوعي بالسلامة المنزلية، وورشة الصيانة البسيطة، وورشة إدارة المنزل، لتأهيل المستفيدين وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.
رغم حداثة تأسيس الجمعية، إلا أنها حققت إنجازات ملموسة، حيث بلغ:
• عدد المسجلين: 561 أسرة.
• عدد المستفيدين من الخدمات: 521 أسرة.
• عدد المتطوعين: 1563 متطوعًا.
• العائد الاقتصادي: 1,145,490 ريال سعودي.
كما شملت خدمات الجمعية تنفيذ وحدات سكنية جديدة، وترميم مساكن قائمة، وتأثيث منازل بأثاث ثابت ومنقول.
تواصل الجمعية اليوم جهودها الميدانية عبر أربع مشاريع حيوية للبناء والترميم والصيانة بمحافظة الأفلاج، تستهدف أسرًا تعاني من ضعف السكن أو تهالك منازلها، ما يجعل هذه المشاريع طوق نجاة حقيقي لهم. هذه الأعمال ليست مجرد جدران تُرمم، بل حياة تُبنى من جديد وأمل يُزرع في قلوب الأسر.
ورغم حجم العطاء المبذول، فإن تكلفة هذه المشاريع تتطلب وقفة مجتمعية جادة، حيث إن تكاليف البناء والترميم والصيانة مرتفعة، والجمعية تعتمد بشكل أساسي على تبرعات الأفراد والمؤسسات الخيرية. من هنا، تدعو “إتمام” المحسنين إلى مد يد العون، دعمًا لمشاريعها في الأفلاج وغيرها، ليكونوا شركاء في تحقيق الاستقرار والسكن الكريم للأسر الأكثر حاجة.
إن جمعية “نوارة للترميم إتمام” ليست مجرد جهة خيرية تقدم خدمات سكنية، بل هي قصة عطاء متكامل يجمع بين البناء، الترميم، التمكين، والتثقيف. دعم هذه الجمعية يعني المشاركة في صناعة أثر إنساني عميق يغير حياة الأسر نحو الأفضل.
📌 للتبرع:
• الحساب العام: SA5205000068204803199000
• حساب الزكاة: SA9505000068204803199001
• حساب التبرعات: SA9505000068204803199002
📱 للتواصل: 0559804209 – 0553141123