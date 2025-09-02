مشاريع نوعية في الأفلاج تمنح الأسر المستحقة سكنًا كريمًا.. والجمعية تناشد بدعم عاجل لاستكمال البناء والترميم

ورغم حجم العطاء المبذول، فإن تكلفة هذه المشاريع تتطلب وقفة مجتمعية جادة، حيث إن تكاليف البناء والترميم والصيانة مرتفعة، والجمعية تعتمد بشكل أساسي على تبرعات الأفراد والمؤسسات الخيرية. من هنا، تدعو “إتمام” المحسنين إلى مد يد العون، دعمًا لمشاريعها في الأفلاج وغيرها، ليكونوا شركاء في تحقيق الاستقرار والسكن الكريم للأسر الأكثر حاجة.