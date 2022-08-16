إزالة 1600 طن مبعثرات من المنتزهات والحدائق العامة بالطائف

رفعت فرق النظافة الميدانية بأمانة الطائف (الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع) أكثر من 1600 طن مبعثرات من المنتزهات والحدائق العامة وحدائق الأحياء والمواقع السياحية بالطائف خلال الشهر المنصرم.
وأوضحت أمانة الطائف أن فرق النظافة تقوم بدورها في إزالة النفايات ومخرجات الحدائق وفق خطة العمل الموسمية، حيث تقوم الفرق الداعمة بمساندة أعمال النظافة خلال الموسم، وأيضًا على مدار العام؛ لضمان تقديم أفضل خدمة للأهالي والسياح.
وكثفت فرق العمل الخاصة بنظافة الحدائق والمنتزهات برامج معززة لجهود النظافة بزيادة عدد العمالة والمراقبين والآليات الصغيرة التي لديها قدرة التحرك بمرونة بأماكن الاصطياف، وذلك تماشياً مع الإقبال المتزايد على الحدائق والمنتزهات والمتنفسات بالمواقع السياحية، وعملت الفرق الميدانية على المساندة المباشرة بمواقع الكثافة السياحية؛ لتعزيز أعمال النظافة بالمتنفسات العامة لتكون جاهزةً على مدار الساعة لاستقبال الزوار، حيث شملت برامج النظافة تهيئة مواقع الجلسات وألعاب الأطفال والملاعب الرياضية والمماشي ودورات المياه والمسطحات الخضراء.
وبينت الأمانة أن فرق العمل تنفذ برامج رقابية مستمرة لمتابعة المنتزهات والحدائق ورصد ملاحظات النظافة والصيانة والخدمات ومعالجتها بشكل فوري لضمان استمرار تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى والبلاغات واتخاذ اللازم حيالها.