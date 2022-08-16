إزالة 1600 طن مبعثرات من المنتزهات والحدائق العامة بالطائف

وكثفت فرق العمل الخاصة بنظافة الحدائق والمنتزهات برامج معززة لجهود النظافة بزيادة عدد العمالة والمراقبين والآليات الصغيرة التي لديها قدرة التحرك بمرونة بأماكن الاصطياف، وذلك تماشياً مع الإقبال المتزايد على الحدائق والمنتزهات والمتنفسات بالمواقع السياحية، وعملت الفرق الميدانية على المساندة المباشرة بمواقع الكثافة السياحية؛ لتعزيز أعمال النظافة بالمتنفسات العامة لتكون جاهزةً على مدار الساعة لاستقبال الزوار، حيث شملت برامج النظافة تهيئة مواقع الجلسات وألعاب الأطفال والملاعب الرياضية والمماشي ودورات المياه والمسطحات الخضراء.