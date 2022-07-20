تنظيم اليوم العالمي للقمر بالتعاون بين "واحة الملك سلمان" ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

تم تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للقمر، الذي يصادف 20 يوليو من كل عام، بالتعاون المشترك بين واحة الملك سلمان للعلوم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ وذلك دعمًا للجهود التي تسهم في نشر العلوم التطبيقية، ودعم الابتكار، والتعريف بدور السعودية الريادي في مجال الفضاء والفلك.
وتشمل فعاليات اليوم العالمي للقمر جلسة حوارية بعنوان "العودة إلى القمر"، يتم خلالها التعريف باتفاقية أرتميس بين السعودية ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، واكتشافات العلماء في تاريخ القمر، والتوعية بإنجازات السعودية في الفضاء والفلك، والمشاركة في مهمة استكشاف الجانب غير المرئي من القمر.
ويستضيف المسرح العلمي بالواحة الزوار لحضور حلقات من المسلسل الوثائقي "إنسبريشن 4"، الذي يقدِّم نظرة عن كثب عن أول مركبة فضائية مدارية بطاقم مدني بالكامل.
كما يستمتع الزوار بعروض مباشرة للقمر بالتلسكوب في الفناء الخارجي للواحة. وتتنوع فعاليات اليوم؛ إذ يمكن للزوَّار مشاهدة عروض القبة السماوية، وأطوار القمر المختلفة، والمجموعة الشمسية والمجرات من داخل القبة الفلكية.
وتتيح الواحة للزوار زيارة قاعات المتحف العلمي بالواحة، والتعرف على مصادر الطاقة، ودور السعودية الريادي في مجال الطاقة. كما يشمل اليوم معرضًا للصور الفوتوغرافية عن القمر.