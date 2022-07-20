تنظيم اليوم العالمي للقمر بالتعاون بين "واحة الملك سلمان" ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

تم تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للقمر، الذي يصادف 20 يوليو من كل عام، بالتعاون المشترك بين واحة الملك سلمان للعلوم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ وذلك دعمًا للجهود التي تسهم في نشر العلوم التطبيقية، ودعم الابتكار، والتعريف بدور السعودية الريادي في مجال الفضاء والفلك.