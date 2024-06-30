بتقديم المشورة وعقد ورش العمل.. "الشنيبر" يطالب باعتماد ألف مختصّ في الموارد البشرية لدعم الباحثين عن العمل

وفي مقاله "اعتماد 1000 مختصّ في الموارد البشرية" بصحيفة "اليوم"، يقول "الشنيبر": "ذكرت في أكثر من مقال سابق أن مرحلة "ما قبل الانتقال لسوق العمل" تعتبر من أهم المراحل، ولها أثر كبير في العديد من مؤشرات سوق العمل، وتلك المرحلة تحتاج لتدخل عاجل من خلال إطلاق مبادرات متنوعة؛ ممّا يسهل ذلك من دخول حديثي التخرج لسوق العمل بشكل سلس ومرن. وفي هذا المقال سأتطرق لمقترح سيساهم بشكل كبير في التعامل مع هذه المرحلة.. بمراجعة نشرات سوق العمل الدورية نجد أن هناك ارتفاعًا في معدلات البطالة لفئة حديثي التخرج مقارنة بغيرهم؛ ولذلك أنصح دائمًا بتفعيل مبادرات تطويرية لتلك الفئة لتهيئتهم لسوق العمل؛ حتى لا يتم هدر استثمارنا في التعليم، ولو كان بيدي من الأمر شيء لأسست مبادرة تطوعية تختصّ في اعتماد 1000 مختص في الموارد البشرية لدعم الباحثين عن العمل والخريجين الحديثين؛ وذلك من خلال منصة إلكترونية سهلة الوصول تحت إشراف صندوق تنمية الموارد البشرية لتسهيل انتشارها بشكل واسع على مستوى المملكة".