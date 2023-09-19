صرف 82 مليون ريال مستحقات الدفعة "15" لمزارعي القمح المحلي

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (82.089.260) ريالاً، وذلك لكمية (45.169) طناً، لعدد (107) مزارعين؛ ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.585.582.719) ريالاً، وذلك لكمية (892.491) طناً، لعدد (2596) مزارعاً.