محليات

صرف 82 مليون ريال مستحقات الدفعة "15" لمزارعي القمح المحلي

"الأمن الغذائي": صافي الكمية المتسلمة من المزارعين 1.157.060 طناً
الهيئة العامة للأمن الغذائي
الهيئة العامة للأمن الغذائي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (82.089.260) ريالاً، وذلك لكمية (45.169) طناً، لعدد (107) مزارعين؛ ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.585.582.719) ريالاً، وذلك لكمية (892.491) طناً، لعدد (2596) مزارعاً.

يُذكر أن الهيئة بدأت بتسلُّم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه (1.157.060) طناً، لعدد (3185) مزارعاً.

مزارعي القمح المحلي
الهيئة العامة للأمن الغذائي

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