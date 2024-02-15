بالأسماء.. أمين عسير يُصدر 28 قرار إنهاء وتكليفات جديدة لرؤساء بلديات وموظفين

وشملت القرارات ما يلي: إنهاء تكليف المهندس محمد بن ناجم الحويطي من العمل رئيسًا لبلدية خميس مشيط وتكليفه بالعمل بأمانة منطقة عسير، إنهاء تكليف المهندس عوض بن ملفي القحطاني من العمل رئيسًا لبلدية بلقرن وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية خميس مشيط، إنهاء تكليف الموظف بندر بن محمد الطلحية من العمل رئيسًا لبلدية سراة عبيدة وتكليف بالعمل رئيسًا لبلدية بيشة، إنهاء تكليف الموظف حسين بن علي آل رجب من العمل رئيسًا لبلدية النقيع وتكليفه بالعمل بالأمانة، إنهاء تكليف الموظف سعيد بن علي جابر ال مصمع من العمل رئيسًا لبلدية رجال ألمع وتكليفه بالعمل بالأمانة، إنهاء تكليف الموظف خلف بن غرسان العلياني من العمل رئيسًا لبلدية بني عمرو وتكليفه بالعمل بالأمانة، إنهاء تكليف المهندس حسن بن مضواح القحطاني من العمل رئيسًا لبلدية أحد رفيدة وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية بلقرن، إنهاء تكليف المهندس أحمد بن محمد آل عوير من العمل رئيسًا لبلدية ظهران الجنوب وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية أحد رفيدة، إنهاء تكليف المهندس عبدالهادي بن مسعود المسردي من العمل رئيسًا لبلدية الثنية وتبالة وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية طريب، إنهاء تكليف الموظف سعيد بن علي حافظ من العمل رئيسًا لبلدية محايل عسير وتكليفه بالعمل وكيل الأمين لتشغيل المدن، إنهاء تكليف الموظف علي بن سعيد جلبان من العمل رئيسًا لبلدية بيشة وتكليفه بالعمل بالأمانة، إنهاء تكليف الموظف غرم بن الأحمري من العمل رئيسًا لبلدية طريب وتكليفه بالعمل بالأمانة، إنهاء تكليف الموظف خالد بن يحيى آل قليله من العمل رئيسًا لبلدية صمخ وتكليفه بالعمل بالأمانة.