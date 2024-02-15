بالأسماء.. أمين عسير يُصدر 28 قرار إنهاء وتكليفات جديدة لرؤساء بلديات وموظفين

أصدر أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، عددًا من القرارات طالت 28 موظفًا وتضمنت إنهاء تكليفات لرؤساء بلديات وتكليفات جديدة.
وتأتي القرارات انطلاقًا من مبدأ تبادل ونقل الخبرات بين قيادات الأمانة وبلدياتها؛ لغرض رفع وتحسين مستوى الإنتاجية والأداء، وبما يسهم في تحقيق المستهدفات، واستنادًا إلى ما نصّت عليه ضوابط النقل والتكليف، وتماشيًا مع التعاقب الوظيفي التي تعمل عليها الوزارة، ضمن برنامج إدارة المواهب، ولما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل، وعملًا بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
وشملت القرارات ما يلي: إنهاء تكليف المهندس محمد بن ناجم الحويطي من العمل رئيسًا لبلدية خميس مشيط وتكليفه بالعمل بأمانة منطقة عسير، إنهاء تكليف المهندس عوض بن ملفي القحطاني من العمل رئيسًا لبلدية بلقرن وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية خميس مشيط، إنهاء تكليف الموظف بندر بن محمد الطلحية من العمل رئيسًا لبلدية سراة عبيدة وتكليف بالعمل رئيسًا لبلدية بيشة، إنهاء تكليف الموظف حسين بن علي آل رجب من العمل رئيسًا لبلدية النقيع وتكليفه بالعمل بالأمانة، إنهاء تكليف الموظف سعيد بن علي جابر ال مصمع من العمل رئيسًا لبلدية رجال ألمع وتكليفه بالعمل بالأمانة، إنهاء تكليف الموظف خلف بن غرسان العلياني من العمل رئيسًا لبلدية بني عمرو وتكليفه بالعمل بالأمانة، إنهاء تكليف المهندس حسن بن مضواح القحطاني من العمل رئيسًا لبلدية أحد رفيدة وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية بلقرن، إنهاء تكليف المهندس أحمد بن محمد آل عوير من العمل رئيسًا لبلدية ظهران الجنوب وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية أحد رفيدة، إنهاء تكليف المهندس عبدالهادي بن مسعود المسردي من العمل رئيسًا لبلدية الثنية وتبالة وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية طريب، إنهاء تكليف الموظف سعيد بن علي حافظ من العمل رئيسًا لبلدية محايل عسير وتكليفه بالعمل وكيل الأمين لتشغيل المدن، إنهاء تكليف الموظف علي بن سعيد جلبان من العمل رئيسًا لبلدية بيشة وتكليفه بالعمل بالأمانة، إنهاء تكليف الموظف غرم بن الأحمري من العمل رئيسًا لبلدية طريب وتكليفه بالعمل بالأمانة، إنهاء تكليف الموظف خالد بن يحيى آل قليله من العمل رئيسًا لبلدية صمخ وتكليفه بالعمل بالأمانة.
كما تضمنت القرارات، إنهاء تكليف المهندس عبداالله بن حسن الأسمري من العمل رئيسًا لبلدية بللحمر وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية رجال ألمع، إنهاء تكليف الموظف أحمد بن عامر العربي من العمل رئيسًا لبلدية المجاردة وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية محايل عسير، إنهاء تكليف الموظف أحمد بن عوض البارقي من العمل رئيسًا لبلدية وادي بن هشبل وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية سراة عبيدة، إنهاء تكليف الموظف علي بن مرعي الشهراني من العمل رئيسًا لبلدية الفرشة وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية ظهران الجنوب، إنهاء تكليف الموظف عبدالله بن رفييد آل مناع من العمل رئيسًا لبلدية الواديين وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية بللحمر، إنهاء تكليف المهندس درع بن حزام الشهراني من العمل رئيسًا لبلدية الصبيخة وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية النقيع، إنهاء تكليف الموظف متعب بن عبداالله منصور من العمل رئيسًا لبلدية البرك وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية الصبيخة.
وشملت تكليف المهندس عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني بالعمل رئيسًا لبلدية وادي بن هشبل ولمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ مباشرته، تكليف الموظف سامي بن عبدالرحيم المالكي بالعمل رئيسًا لبلدية بني عمرو ولمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ مباشرته، تكليف المهندس مرعي بن زهير العمري بالعمل رئيسًا لبلدية المجاردة ولمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ مباشرته، تكليف الموظف ناصر بن محمد علاي بالعمل رئيسًا لبلدية البرك ولمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ مباشرته، تكليف الموظف عوض بن أحمد القحطاني بالعمل رئيسًا لبلدية الواديين ولمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ مباشرته، تكليف المهندس حسن بن أحمد الشهري بالعمل رئيسًا لبلدية صمخ ولمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ مباشرته، تكليف الموظف أحمد بن الحسين السيد بالعمل رئيسًا لبلدية الثنية وتبالة ولمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ مباشرته، وتكليف المهندس جابر بن هادي آل فروان العمل رئيسًا لبلدية الفرشة ولمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ مباشرته.