المشاريع الأولى تعزز ريادتها في «ذا بست مصر 2025»

كرمت إدارة مهرجان «ذا بست مصر 2025»، أمس الأربعاء 24 ديسمبر، شركة المشاريع الأولى المحدودة؛ وذلك لحصول مشروعها «جرين فيلدز» على جائزة أفضل مجمع سكني مغلق ومستدام بمدينة الرياض.
وكان حفل التكريم، الذي أقيم بالمتحف المصري الكبير، قد حظي بحضور كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر المهندس شريف الشربيني، ووزير المالية الدكتور أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، والعديد من رؤساء مجالس الإدارات، والمديرين العامين لشركات التطوير العقاري بجمهورية مصر العربية، والعديد من الدول الخليجية والعربية.
تسلم درع التكريم، ممثلا عن شركة المشاريع الأولى المحدودة، رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز النفجان.
وكانت شركة المشاريع الأولى قد اختتمت مؤخرا مشاركتها في فعاليات «سيتي سكيب الرياض 2025»، حيث شهد جناحها حضورا لافتا وزيارات من العديد من المطورين والمستثمرين وشركات تزويد الخدمات العالمية، كما ستشارك الشركة قريبا في «ريستاتكس 2026» في مدينة الرياض.
يذكر أن شركة المشاريع الأولى المحدودة تعد إحدى شركات مجموعة المشاريع الأولى القابضة، التي تقدم حلولا متكاملة في العديد من قطاعات الأعمال في المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية والعالمية.
د. النفجان: التكريم يعزز مكانة الشركة وتميز منتجاتها
رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز النفجان عبر عن سعادته بتكريم شركة المشاريع الأولى المحدودة عن مشروعها «جرين فيلدز» في مهرجان «ذا بست مصر»، لافتا إلى أن التكريم يعزز مكانة الشركة وجودة منتجاتها السكنية، كما أنه يمثل حافزا للشركة وشركات المجموعة الأخرى لتقديم المزيد من الإنجازات في مهرجانات ومحافل مماثلة. وقدم الدكتور النفجان شكره للقائمين على مهرجان «ذا بست مصر 2025».