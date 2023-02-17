أمير الجوف مدشنًا مزاد الإبل: نتلمس حراكًا.. وهدفنا سوق المنطقة والمُلاك

وقال المشرف على الإعلام بالمجموعة نايف النفيعي: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل الخدمات التي توفرت بالمزاد من إمارة المنطقة التي وفرت كل وسائل نجاح المهرجان، مشيرًا إلى أنه من منطلق دور مجموعة "سلام" البيطرية، وبتوجيهات رئيس المجموعة فهاد الفهاد تم توفير كل الخدمات الطبية للإبل في موقع المهرجان من الكشف عن العبث، وإجراء الفحوص الطبية والعلاجية، وإجراء العمليات الجراحية، وخدمة مُلاك الإبل والمستثمرين فيها طوال فعاليات المهرجان المبهر الذي يشهد حضورًا كثيفًا من أهل الإبل ومستثمريها.