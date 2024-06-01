محليات

"البيئة" تفسح لاستيراد 850 ألف رأس ماشية حية استعدادًا لموسم الحج

في العشرين يومًا الماضية وتنوعت بين أغنام وإبل وأبقار
"البيئة" تفسح لاستيراد 850 ألف رأس ماشية حية استعدادًا لموسم الحج

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة الانتهاء من الفسح لاستيراد 850 ألف رأس من الماشية الحية، بين الأغنام والإبل والأبقار خلال العشرين يومًا الماضية استعدادًا لموسم حج هذا العام.

وأوضحت "الوزارة" أن فتح الاستيراد تم لدول جديدة لتنويع المصادر ولتوفير العدد الكافي من المواشي، مع المتابعة المستمرة لانسيابية الإرساليات الحيوانية والنباتية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتذليل المعوقات.

وبلغت الإرساليات من بداية شهر ذي القعدة حتى يوم 20 منه، عدد (843.659) رأسًا من الأغنام، وعدد (8394) متنًا من الإبل؛ فيما بلغ عدد الأبقار (4385) رأسًا.

استيراد المواشي
وزارة البيئة والمياه والزراعة
موسم حج 1445هـ

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