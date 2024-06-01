"البيئة" تفسح لاستيراد 850 ألف رأس ماشية حية استعدادًا لموسم الحج

وبلغت الإرساليات من بداية شهر ذي القعدة حتى يوم 20 منه، عدد (843.659) رأسًا من الأغنام، وعدد (8394) متنًا من الإبل؛ فيما بلغ عدد الأبقار (4385) رأسًا.