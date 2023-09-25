"ترايبال كريديت" تكشف استراتيجيتها للتوسع في المملكة العربية السعودية

عمرو شادي: نخطط للإدراج في الاكتتاب العام بالمملكة كسوق مزدهرة خلال السنوات الثلاثة القادمة.
دوين جود: المملكة محور هام في استراتيجية الشركة للنجاح والنمو، ورؤية 2030 تتماشى مع مهمتنا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كشفت "ترايبال كريديت"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمقر الرئيسي لها في "سيليكون فالي" بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن استراتيجيتها للتوسع في أعمالها وأنشطتها في المملكة العربية السعودية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن تطوير قطاع مالي يتسم بالتنوع والكفاءة، وزيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتنوع مصادره.
وأكدت الشركة أن المملكة العربية السعودية تُعتبر واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لشركة ترايبال كريديت؛ حيث تتمتع المملكة بإمكانات ضخمة واقتصاد قوي، بالإضافة إلى استراتيجيتها للتقنية المالية؛ مما يجعلها نقطة انطلاق حيوية للشركة في تحقيق المزيد من النجاح والنمو، وتعزيز الاستفادة المشتركة من التطورات والطفرة التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي لخلق المزيد من الوظائف والفرص الاستثمارية. ويتضمن المستثمرين العالميين في شركة ترايبال كريديت SoftBank وQED Investors وBECO Capital وEndure Capital وStellar Development Foundation وCoinbase Ventures، وتقدم ترايبال كريديت حلولًا ماليةً مبتكرة للشركات في مختلف مراحل تطورها.
وأكدت ترايبال كريديت التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تسعى الشركة للإسهام في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال التقنية المالية، من خلال تقديم حلول مالية شاملة للشركات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تُصمم ترايبال كريديت حلولًا تمويلية خصيصًا لتلك الشركات؛ مما يمكّنها من تحقيق التميز في السوق المحلية والأسواق العالمية؛ وذلك من شأنه زيادة فرص العمل في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ترايبال كريديت"، عمرو شادي بهذه المناسبة: إن الشركة لن تتوسع فقط في المملكة، ولكنها ستكون مركزًا لنجاحاتنا العالمية، وسنعمل على الاستفادة من الزخم والأنشطة الكثيرة التي تتم سعيًا لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وسوق الاكتتاب العام المزدهر، لتعزيز تواجدنا في السعودية وجعلها نقطة انطلاق للمزيد من الأسواق الأخرى حول العالم".
وتابع "شادي" أن ترايبال كريديت تخطط للإدراج في الاكتتاب العام في السعودية خلال السنوات الثلاثة القادمة، والاستفادة من ذلك لتسريع وتيرة النمو على المستوى العالمي.
من جانبه قال دوين جود، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ترايبال كريديت: "تعتبر المملكة العربية السعودية محورًا هامًّا في استراتيجية الشركة للنجاح والنمو؛ حيث إنها سوق لديه إمكانيات ضخمة واقتصاد قوي، هذا بجانب أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تتماشى تمامًا مع مهمتنا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".
رؤية المملكة العربية السعودية هي خطة طموحة تهدف إلى تنوع مصادر ومجالات الاقتصاد السعودي، وتطوير قطاع الخدمات العامة. ويسهم توسع ترايبال كريديت في المملكة العربية السعودية في دعم تلك الرؤية من خلال تلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع شديد الأهمية لتحقيق النمو والتنوع المنشود في الاقتصاد السعودي.
تُواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة فجوة تمويلية ضخمة تبلغ 1.5 تريليون دولار؛ فضلًا عن 300 مليون دولار من المدفوعات من دولة لأخرى؛ مما يمنع تلك الشركات من الوصول لخدمات مالية ذات جودة عالية، وتهدف ترايبال كريديت إلى سد تلك الفجوة التمويلية من خلال تقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتماشيًا مع المبادرات التمويلية لرؤية 2030.
تعمل ترايبال كريديت على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بأدوات ورؤى متقدمة؛ مما يمكّنها من تحقيق التميز في السوق المحلية والأسواق العالمية كذلك، وتعكس هذه الخطوة أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنافسية والابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تعزز ترايبال كريديت من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية، من التنوع الاقتصادي في السعودية؛ مما يخفّض الاعتماد على النفط لتتوافق مع أهداف التنوع لرؤية 2030، ويؤدي هذا الإسهام الذي تقوم به الشركة للوصول لاقتصاد يتسم بالمزيد من المرونة والاستدامة في السعودية.
باعتبار ترايبال كريديت شركة عالمية مقرها في سيليكون فالي بكاليفورنيا، تقدم الشركة خبراتها العالمية لتعزيز تطوير مجال التقنيات المالية في المملكة العربية السعودية؛ حيث تحظى ترايبال كريديت بمكانة ريادية في هذا المجال، وتقدم حلولًا مالية مبتكرة في السوق السعودية.