"ترايبال كريديت" تكشف استراتيجيتها للتوسع في المملكة العربية السعودية

وأكدت ترايبال كريديت التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تسعى الشركة للإسهام في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال التقنية المالية، من خلال تقديم حلول مالية شاملة للشركات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تُصمم ترايبال كريديت حلولًا تمويلية خصيصًا لتلك الشركات؛ مما يمكّنها من تحقيق التميز في السوق المحلية والأسواق العالمية؛ وذلك من شأنه زيادة فرص العمل في المملكة.