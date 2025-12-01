المطيري : 200 خبير عالمي في مؤتمر الجمعية الخليجية للقسطرة القلبية وبث مباشر لعمليات جراحية من السعودية

أكد الدكتور فواز المطيري، رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، واستشاري أمراض القلب والقسطرة في مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني – الرياض، أن السعودية باتت تقود التحول العلمي والتقني في مجال القسطرة التداخلية على مستوى الخليج والعالم، مشيرًا إلى أن خبراء المملكة أصبحوا “سفراء للعلم ” من خلال مشاركاتهم المؤثرة وابتكاراتهم في تقنيات علاج أمراض القلب والشرايين.
وقال المطيري إن المؤتمر الثامن للجمعية الخليجية لقسطرة القلب “يمثل منصة لعرض أحدث التقنيات والتحديات التي تواجه أطباء القلب، ويُظهر التطور الكبير الذي حققته مراكز القلب في المملكة ودول الخليج خلال السنوات الأخيرة”، لافتًا إلى أن التجارب السريرية والممارسات الحديثة أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التطوير في السعودية.
وشهدت دبي انعقاد النسخة الثامنة من المؤتمر بمشاركة أكثر من 200 خبير عالمي يمثلون نخبة أطباء القلب والقسطرة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والعالم العربي، وسط حضور تجاوز 3500 مختص في فندق «إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي».
وتضمن المؤتمر أكثر من 33 جلسة علمية و195 محاضرة و20 ورشة عمل تخصصية، عُقدت بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات قلب دولية، وبدعم من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي وجمعية القلب الأميركية.
وقد نُقلت عمليات قسطرة معقدة مباشرة من ثلاثة مراكز طبية سعودية خلال المؤتمر، ضمن ثماني عمليات بُثّت من الإمارات وسلطنة عُمان والعراق وإيطاليا والولايات المتحدة. وجرى خلالها عرض أحدث التقنيات المستخدمة في علاج التكلسات الشديدة، مع تبادل الخبرات بين الفرق الطبية.
كما ناقش المؤتمر أكثر من 100 حالة قلبية معقدة قدّمها متحدثون من الخليج والعالم، بهدف توحيد منهجيات التعامل مع الحالات الحرجة ورفع مستوى المعرفة الطبية التداخلية.
وأعلن المؤتمر عن 9 إرشادات إقليمية جديدة لتطوير العمل في مجال القسطرة التداخلية، من أبرزها اعتماد البالون الدوائي دون دعامات كخيار علاجي متقدم يعيد الشريان إلى وضع شبه طبيعي قد يمتد لسنوات طويلة تصل إلى 20 عامًا.
وأكد المشاركون أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، باتت ضمن أفضل دول العالم في تطبيق أحدث تقنيات علاج التكلسات الشديدة في الشرايين التاجية، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي مع الأشعة المقطعية للاستغناء عن القسطرة التشخيصية التقليدية.
وشدد المؤتمر على أن ما تمتلكه دول الخليج من تجهيزات ومهارات بشرية اليوم “يغني المرضى عن السفر للعلاج في الخارج”، بفضل منظومة متكاملة تشمل التشخيص الدقيق والعلاج المتقدم والمتابعة المستمرة وفق أعلى المعايير العالمية.