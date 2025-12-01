المطيري : 200 خبير عالمي في مؤتمر الجمعية الخليجية للقسطرة القلبية وبث مباشر لعمليات جراحية من السعودية

أكد الدكتور فواز المطيري، رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، واستشاري أمراض القلب والقسطرة في مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني – الرياض، أن السعودية باتت تقود التحول العلمي والتقني في مجال القسطرة التداخلية على مستوى الخليج والعالم، مشيرًا إلى أن خبراء المملكة أصبحوا “سفراء للعلم ” من خلال مشاركاتهم المؤثرة وابتكاراتهم في تقنيات علاج أمراض القلب والشرايين.