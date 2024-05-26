"عيادات دله" تسعى لتقديم خدمات طبية بجودة عالية لأفراد الأسرة

وفيما يتعلق بطب الأسرة ومدى أهميته، أشارت د. البندري إلى أن هناك تركيزا كبيرا عليه، نسبة لدوره المتنامي في توفير رعاية صحية متكاملة، وشاملة لكافة الفئات العمرية، وهذا ما تعمل على تطبيقه عيادات دله، موضحة أن كافة وحداتها الطبية مربوطة ببعضها البعض، وذلك عبر نظام رقمي موحد، يتضمن تاريخ المريض ورحلته العلاجية، مما يسهل توفير رعاية صحية بجودة عالية، بجانب الدور الرائد لطبيب الأسرة الذي يعمل كحلقة وصل للربط بين مختلف التخصصات الطبية الأخرى، في العيادات والمستشفيات.