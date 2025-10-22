مشاركون دوليون: السعودية مركز زراعي واعد ووجهة عالمية للتقنيات الزراعية الحديثة

في خطوة تعكس تنامي مكانة المملكة في الاستثمار الزراعي العالمي، شهد "المعرض الزراعي السعودي 2025" مشاركة واسعة من 446 جهة وشركة تمثل 34 دولة، بينها 11 جناحًا رسميًا، لاستعراض أحدث الحلول في الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.
وأقيم المعرض تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وضم شركات من كوريا الجنوبية وهولندا وسريلانكا، إلى جانب حضور سعودي بارز عرض منتجات محلية مبتكرة بجودة تنافس الأسواق العالمية.
ويستهدف المعرض دعم أولويات المملكة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تبنّي الزراعة المستدامة، خاصة مع ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى 119 مليار ريال في عام 2024، وتوقعات ببلوغه 140 مليارًا بحلول 2030، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد ماطر نفل الدريبي، مدير عام إحدى الشركات العارضة، أن المعرض منصة محورية لتبادل الخبرات، مشيرًا إلى إقبال واسع على المنتجات السعودية المتميزة، ومنها أكياس النخيل والتشتيل الصديقة للبيئة.
من كوريا الجنوبية، أوضح بيك نايونغ أن 14 شركة كورية تشارك بمنتجات ترفع مقاومة النباتات للآفات والأمراض. فيما أشار دان، ممثل الوفد الهولندي، إلى مشاركة 35 شركة في مجالات الزراعة المتقدمة، مؤكدًا أن المعرض يتيح فرصًا كبيرة لنقل التجارب والتقنيات إلى السوق السعودي، خصوصًا في قطاعات التعليم، البنية التحتية، والتصنيع الغذائي.
كما أبرز جناح سريلانكا قشور جوز الهند العضوية المخصصة للزراعة المائية والبستنة، والتي تساهم في تحسين التربة وترشيد استخدام المياه، وهي حلول بيئية مبتكرة تتماشى مع التوجهات العالمية في الزراعة المستدامة.
ويختتم المعرض فعالياته يوم الخميس 23 أكتوبر، حيث يستقبل الزوار يوميًا من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساءً، لتمكينهم من التعرف على أحدث الابتكارات الزراعية وبحث فرص الشراكات والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.