علامة HONOR تكشف عن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من أربع مستويات وتمضي قدماً مع Google Cloud من أجل مزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي في VivaTech 2024

ظهرتHONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا لأول مرة اليوم في VivaTech، أحد أكبر فعاليات التكنولوجيا والابتكار في أوروبا. خلال الكلمة الرئيسية، عرضت HONOR نهجها المبتكر في الذكاء الاصطناعي على الأجهزة وكشفت عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي الرائدة المكونة من أربع مستويات. كما أعلنت HONOR أيضاً عن تجارب Gen-AI القادمة مع Google Cloud، والتي من المقرر أن يتم عرضها على هواتفها الذكية المنتظرة، مما يفتح إمكانيات مذهلة لتعزيز تجارب المستخدم.
بهذه المناسبة، تحدث السيد جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co قائلاً "نحن في HONOR نؤمن إيماناً قوياً أنه من خلال الجمع بين تخصيص قوة الذكاء الاصطناعي على الجهاز والحدس وحماية الخصوصية، يمكن للجميع إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي بأمان. كما أضاف "يسعدنا أيضًا المضي قدماً في استخدام Google Cloud، والاستفادة من خبرتنا المشتركة لإطلاق العنان لإمكانات هذا النهج المختلط وتقديم تجارب ذكاء اصطناعي أكثر سلاسة لمستخدمينا."
خلال الكلمة الرئيسية، كشفت HONOR عن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من أربع مستويات وأظهرت تركيزها الاستراتيجي على دمج الذكاء الاصطناعي في نظام MagicOS. تتكون هذه البنية المكونة من أربع مستويات مختلفة. في المستوى الأساسي، يشكل الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة ونظام التشغيل المتقاطع أساسًا لنظام بيئي مفتوح، والذي يسمح بمشاركة قوة الحوسبة والخدمات بين الأجهزة وأنظمة التشغيل. وبناءً على هذا الأساس، تتيح طبقة الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي نظام تشغيل مخصصًا، مما يسمح بالتفاعل بين الإنسان والحاسوب على أساس ما يقصده المستخدم وتخصيص الموارد الشخصية. وفي الطبقة الثالثة، يستعد الذكاء الاصطناعي على مستوى التطبيق لتقديم مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والمولدة والتي ستحدث ثورة في تجارب المستخدم. وأخيراً، في المستوى العلوي، توفر طبقة خدمات واجهة Cloud-AI للمستخدمين سهولة الوصول إلى الخدمات السحابية الضخمة مع إعطاء الأولوية لحماية الخصوصية، مما يخلق تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة وبنظرة مستقبلية.
كجزء من نظام التشغيل MagicOS 8.0، تعد Magic Portal أول واجهة مستخدم قائمة على المقاصد في الصناعة، والتي تفهم سلوك المستخدم وتبسط المهام المعقدة إلى عمليات بخطوة واحدة. حالياً، تدعم Magic Portal أفضل 100 تطبيق عبر سبعة سيناريوهات، بما في ذلك السفر، الإنتاجية، المحادثة، البحث، الترفيه، التسوق ووسائل التواصل الاجتماعي، مع خطط لتوسيع سيناريوهات الاستخدام لتوفير تجارب ذكاء اصطناعي أكثر سلاسة وذكاء في المستقبل.
كجزء من بنية HONOR المكونة من أربع مستويات، من المقرر أن تقوم HONOR بدمج تجارب Gen-AI المتطورة، المدعومة بسحابة Google، في هواتفها الذكية القادمة، واعدة بتقديم مستوى جديد من الذكاء والابتكار للمستخدمين مع حماية الخصوصية بشكل مُحسن.
بعد الإطلاق الناجح لميزة AI Motion Sensing Capture، وهي ميزة متطورة تستفيد من الذكاء الاصطناعي لالتقاط الحركات السريعة بشكل تلقائي، أعلنت HONOR أيضًا أن سلسلة HONOR 200 القادمة ستأخذ تجربة التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول إلى آفاق جديدة من خلال تقنية جديدة تماماً معززة بالذكاء الاصطناعي.
تستعد سلسلة HONOR 200 لإحداث ثورة في تصوير البورتريه من خلال تقديم فن استوديو Harcourt، وهو استوديو تصوير فرنسي أسطوري معروف بخبرته في التقاط صور شخصية كلاسيكية مع شخصيات مميزة، في كل خطوة من العملية، مع الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صور مميزة مع إضاءة أسطورية وتأثيرات الظل الموجودة في الاستوديو.
من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم من مجموعة بيانات واسعة من صور ستوديو Harcourt، نجحت سلسلة HONOR 200 في تقسيم عملية التصوير الفوتوغرافي للصورة بأكملها إلى تسع خطوات متميزة، وتكرر بشكل مثالي طريقة ستوديو Harcourt الكاملة، مما يضمن صورًا خالية من العيوب وبجودة الاستوديو مع كل لقطة.
من المقرر إطلاق سلسلة HONOR 200 في باريس في 12 يونيو، مدعومة بنظام MagicOS 8.0، مما يعزز التزام HONOR بإضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وفي خطوة لجعل الذكاء الاصطناعي في متناول جمهور أوسع، أعلنت HONOR أيضًا عن خطط لطرح MagicOS 8.0 على أجهزتها HONOR Magic V2 وHONOR 90، مما يمكّن المزيد من المستخدمين من تجربة القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الحدث، قامت علامة HONOR أيضاً باستضافة حلقة نقاش متعمقة ضمت خبيرة الصناعة الشهيرة الدكتورة جوستين كاسيل. تناولت المناقشة مستقبل التفاعل متعدد الوسائط، وسلطت الضوء على كيفية تعزيز هذا التكامل للراحة وحماية الخصوصية لمستخدمي الأجهزة الذكية.
وشدد جورج على أن "الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز يمكنه تمكين الأفراد بشكل أفضل." كما أضاف "يقدم الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز توصيات مخصصة مع حماية خصوصية المستخدم من خلال الاحتفاظ بالبيانات على الجهاز. على سبيل المثال، يضمن تصميم الـ Magic Portal من HONOR احتفاظ المستخدمين بالتحكم في اختيار الخدمة واتخاذ القرار، مما يسلط الضوء على تركيز HONOR على وضع الانسان في المقام الأول عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالتفاعل متعدد الوسائط، أشارت الدكتورة جوستين كاسيل إلى أن “يحيا الانسان مع الوسائط المتعددة. ويظهر ذلك مع زيادة الأجهزة المحمولة على الجسم مثل الخواتم والدبابيس، إلى جانب الهواتف الذكية القوية، والتي تعكس التقبل والارتياح للذكاء الاصطناعي الذي يدمج اللغة اللفظية، والإشارات غير اللفظية مثل الإيماءات وتعبيرات الوجه، والعناصر شبه اللفظية مثل نغمة الكلام. ويتنبأ هذا باعتماد الذكاء الاصطناعي الحساس متعدد الوسائط على الهواتف. كلما زاد عدد الأساليب التي يمكننا من خلالها الانخراط في نظام الذكاء الاصطناعي، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يمكننا مساعدتهم في نظام الذكاء الاصطناعي هذا. "
تحدث جورج عن رؤيته وتصوره قائلاً : “تتمحور فلسفة تصميم HONOR حول الإنسان، حيث يكون الإنسان هو محور جميع الأجهزة. ومن خلال دعم من الذكاء الاصطناعي، يمكن للتكامل عبر الأجهزة أن يجمع بين المزايا الفريدة للأجهزة المختلفة في المستقبل. وبدلاً من تعلم سلوكيات المستخدم بشكل منفصل على كل جهاز، يسمح هذا النهج بالتعرف الموحد على نية المستخدم على المستوى الكلي، وتقديم توصيات واقتراحات مخصصة.