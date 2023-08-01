"القيادة" تهنئ رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس آلان بيرسيه، رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.