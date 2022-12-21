"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على المدينة ومكة والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون على الجزأين الجنوبي والأوسط جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون على الجزأين الجنوبي والأوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.