انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لـ"مستجدات اكتشاف أورام الثدي" بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي

وأكّد العمري؛ أن المجموعة ظلت طوال مسيرتها تستثمر في تنمية العنصر البشري، وفي هذا السياق قامت المجموعة في العام الماضي بتدريب "2500" ممارس صحي، بالتعاون مع "18" جامعة محلية وإقليمية وعالمية، وتمّ تخريج "330" ممارساً صحياً وتوظيفهم في المجموعة، كما لدينا أكثر من "27" زمالة ودبلومة، بها الآن أكثر من "190" طبيباً، وأنشأت أيضاً مركز الدكتور سليمان الحبيب للأبحاث الطبية، كما تمّ إطلاق جائزة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي، التي بلغت مجموع جوائزها "3" ملايين ريال خلال العامين الماضيين، إضافة إلى إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية النوعية لتأهيل الشباب السعودي بعيداً عن المجال الطبي كبرنامج همة الهندسي، وتطوير القادة.