"صحة حائل" تحتفل باليوم الوطني الرابع والتسعين

احتفى فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل، اليوم الثلاثاء، باليوم الوطني الرابع والتسعين لتأسيس المملكة العربية السعودية، في البهو الرئيس بالفرع.
وقدّم مدير فرع الوزارة سلطان بن ناصر المسيعيد، خلال الاحتفال، الأوشحة الوطنية والأعلام والورود والهدايا التذكارية للموظفين والموظفات الذين عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا اليوم الغالي على الجميع.
واختتم الحفل البهيج بالأغاني والأهازيج الوطنية، بمشاركة قيادات الفرع ومنسوبيها.
يذكر أن فرع وزارة الصحة بحائل، شارك خلال احتفالات المنطقة، باليوم الوطني، أمس، ببرامج توعوية صحية للحفاظ على صحة المجتمع، إلى جانب الكشف الاستباقي وتوزيع الهدايا والتبرع بالدم.
وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي، وتجمع حائل الصحي، ومستشفى الأنوار الطبي، وجمعية مرضى الكلى بحائل.