"صحة حائل" تحتفل باليوم الوطني الرابع والتسعين

وقدّم مدير فرع الوزارة سلطان بن ناصر المسيعيد، خلال الاحتفال، الأوشحة الوطنية والأعلام والورود والهدايا التذكارية للموظفين والموظفات الذين عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا اليوم الغالي على الجميع.