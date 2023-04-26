"العدل": إصدار أكثر من 1.2 مليون وكالة إلكترونية خلال 3 أشهر

وذكرت الوزارة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في إنجاز الأعمال، ورفع سقف الأداء؛ حيث إن إصدار الوكالة كان يستغرق يومًا كاملًا من خلال الحضور إلى كتابات العدل، أما الآن فإنجازها يتم بشكل إلكتروني بالكامل خلال دقائق معدودة.