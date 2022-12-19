"البنيان" يفتتح فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بوزارة التعليم

وأضاف أن وزارة التعليم تهدف من خلال الفرع الجديد إلى تسهيل رحلة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم عبر زيادة كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لهم؛ خاصة أنه يتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم أكثر من 750 خدمة حكومية تسهّل على المستثمرين من داخل وخارج المملكة بدء وممارسة أعمالهم الاقتصادية التي من أبرزها تيسير إجراءات ومتطلبات تراخيص الأنشطة الاقتصادية التعليمية؛ وذلك دعمًا للدور الإيجابي للقطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية.