أجواء آمنة.. حركة طيران كثيفة بالمملكة يعمل في خدمتها أكثر من 665 مراقباً ومراقبةً

وبلغ مجموع الرحلات خلال الفترة من 1 رمضان وحتى 9 شوال (98.028) رحلة بزيادة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بمتوسط عدد رحلات في اليوم (2.514) رحلة ومتوسط عدد رحلات في الساعة (105)، وكانت أعلى ساعة تم تسجيلها في 5 شوال بعدد (163) رحلة، بزيادة 16% مقارنة بأعلى ساعة سجلت في نفس الفترة من العام الماضي.