أطباء "تخصصي الطائف" ينجحون في استخدام تقنية المجهر لاستئصال ورم أسفل الظهر

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحة الطائف لـ"سبق"، قام المريض بمراجعة عيادة المخ والأعصاب بسبب شكواه من ألم أسفل الظهر والطرف السفلي الأيمن مع شعوره بخدرٍ وتنميل تسبب في عدم قدرته على الحركة، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية تم اكتشاف الورم والذي قرر الفريق الطبي على الفور إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية حديثة ومتقدمة عن طريق المجهر الدقيق، تم خلالها إزالة الصفائح العظمية وفتح غشاء الأم الجافية المحيطة بالنخاع والجذور العصبية حتى الوصول إلى مكان الورم الحساس والملتصق بالنسيج العصبي، ومن ثم تم استئصاله بالكامل دون وقوع ضرر للنسيج العصبي خلال أكثر من 5 ساعات بغرفة العمليات.