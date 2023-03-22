أطباء "تخصصي الطائف" ينجحون في استخدام تقنية المجهر لاستئصال ورم أسفل الظهر

استأصل الفريق الطبي بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ورماً غير حميد لمريض بالعقد الخامس من عمره كان يعاني منذ أشهر من آلام شديدة ومتواصلة أسفل الظهر أقعدته عن الحركة.
وفي التفاصيل التي ذكرتها صحة الطائف لـ"سبق"، قام المريض بمراجعة عيادة المخ والأعصاب بسبب شكواه من ألم أسفل الظهر والطرف السفلي الأيمن مع شعوره بخدرٍ وتنميل تسبب في عدم قدرته على الحركة، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية تم اكتشاف الورم والذي قرر الفريق الطبي على الفور إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية حديثة ومتقدمة عن طريق المجهر الدقيق، تم خلالها إزالة الصفائح العظمية وفتح غشاء الأم الجافية المحيطة بالنخاع والجذور العصبية حتى الوصول إلى مكان الورم الحساس والملتصق بالنسيج العصبي، ومن ثم تم استئصاله بالكامل دون وقوع ضرر للنسيج العصبي خلال أكثر من 5 ساعات بغرفة العمليات.
وأضافت "تكللت العملية بالنجاح واستطاع المريض النهوض والسير على قدميه بدون أي مضاعفات، وبعد فترة خرج المريض وتم استكمال الخطة العلاجية والعلاج التأهيلي ومتابعة حالته بالعيادات الخارجية التي ولله الحمد أكدت تحسن حالته بشكلٍ كبير".
وتكون الفريق الجراحي من الدكتور حسان القاعود، والدكتور ضرار الصالح، والدكتور مشهور السواط.