15 متورطاً في نقلهم.. ضبط 16340 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16 / 4 / 1444هـ؛ الموافق 10 / 11 / 2022م حتى 22 / 4 / 1444هـ؛ الموافق 16 / 11 / 2022م، عن ضبط (16340) مخالفًا، منهم (9526) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4335) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2479) مخالفًا لنظام العمل.